Ausblick: Korea Electric Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Korea Electric Power präsentiert am 13.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,64 USD. Dies würde einem Zuwachs von 54,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Korea Electric Power 1,06 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 0,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 19,38 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,23 Milliarden USD umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,38 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,99 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 69,48 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 68,49 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
