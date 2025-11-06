KOREA KOLMAR Aktie

WKN DE: A1J680 / ISIN: KR7161890009

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: KOREA KOLMAR öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KOREA KOLMAR wird am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1245,68 KRW je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte KOREA KOLMAR 651,00 KRW je Aktie eingenommen.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 626,51 Milliarden KRW. Dementsprechend gehen die Experten bei KOREA KOLMAR für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 701,63 Milliarden KRW aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 19 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4545,24 KRW aus. Im Vorjahr waren 3830,00 KRW je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 2.761,74 Milliarden KRW, nachdem im Vorjahr 2.452,06 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

