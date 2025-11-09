KOSE Aktie
WKN: 931250 / ISIN: JP3283650004
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: KOSE stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
KOSE wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 54,32 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte KOSE -38,510 JPY je Aktie erwirtschaftet.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 82,74 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 3,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 79,59 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 232,15 JPY je Aktie, gegenüber 131,62 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 11 Analysten durchschnittlich auf 332,00 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 322,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|KOSE Corp
|33,20
|0,61%
