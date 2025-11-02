Kosmos Energy Aktie

WKN DE: A2PBCB / ISIN: US5006881065

02.11.2025 07:01:06

Ausblick: Kosmos Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kosmos Energy wird am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Kosmos Energy für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,123 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 343,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 16,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kosmos Energy einen Umsatz von 412,5 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,422 USD, gegenüber 0,400 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 1,46 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,68 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

