WKN DE: A1KAN1 / ISIN: CA48265Y1043

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: KP Tissue stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KP Tissue stellt am 13.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,143 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 CAD erwirtschaftet worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 553,7 Millionen CAD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,450 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,240 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,20 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 0,0 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Ende des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.
