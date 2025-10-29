Erste Schätzungen: KP Tissue mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KP Tissue wird voraussichtlich am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,143 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 31,90 Prozent verringert. Damals waren 0,210 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 553,7 Millionen CAD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,450 CAD, gegenüber 0,240 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 2,20 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen CAD generiert wurden.

