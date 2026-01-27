Ausblick: KPIT Technologies legt Quartalsergebnis vor

KPIT Technologies gibt am 28.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,06 INR gegenüber 4,20 INR im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 13,55 Milliarden INR aus – eine Minderung von 0,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte KPIT Technologies einen Umsatz von 13,63 Milliarden INR eingefahren.

Insgesamt erwarten 17 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 15,97 INR je Aktie, gegenüber 18,64 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 53,38 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 53,75 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at