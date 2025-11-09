Ausblick: KPIT Technologies stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KPIT Technologies lädt am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

13 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,09 INR gegenüber 7,51 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll KPIT Technologies nach den Prognosen von 20 Analysten 15,63 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,71 Milliarden INR umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 28,85 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 30,93 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 63,96 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 58,42 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

