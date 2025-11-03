K.P.R. Mill Aktie
Ausblick: KPR Mill vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
KPR Mill wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 5,56 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 7,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 6,00 INR je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll KPR Mill in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,64 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 16,08 Milliarden INR im Vergleich zu 14,80 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 28,53 INR, gegenüber 23,85 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 70,74 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 61,96 Milliarden INR generiert wurden.
