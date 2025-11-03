Kratos Defense & Security Solutions Aktie

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Kratos Defense Security Solutions präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kratos Defense Security Solutions lädt am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,120 USD. Dies würde einem Zuwachs von 500 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Kratos Defense Security Solutions 0,020 USD je Aktie vermeldete.

14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 322,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 16,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 275,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,521 USD, gegenüber 0,110 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 1,31 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

