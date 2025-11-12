KRBL Aktie
Ausblick: KRBL legt Quartalsergebnis vor
KRBL wird am 13.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 5,20 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,49 INR erwirtschaftet worden.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 10,50 Prozent auf 14,04 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,70 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 25,66 INR je Aktie, gegenüber 20,80 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 61,70 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 55,93 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
