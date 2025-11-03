Ausblick: Krn Heat Exchanger and Refrigeration zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Krn Heat Exchanger and Refrigeration äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,90 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,64 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 24,04 Prozent auf 1,13 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 911,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 12,10 INR im Vergleich zu 9,75 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 6,18 Milliarden INR, gegenüber 4,30 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

