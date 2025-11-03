Krn Heat Exchanger and Refrigeration Aktie
ISIN: INE0Q3J01015
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Krn Heat Exchanger and Refrigeration zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Krn Heat Exchanger and Refrigeration äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,90 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,64 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 24,04 Prozent auf 1,13 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 911,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 12,10 INR im Vergleich zu 9,75 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 6,18 Milliarden INR, gegenüber 4,30 Milliarden INR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Krn Heat Exchanger and Refrigeration Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Krn Heat Exchanger and Refrigeration zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Krn Heat Exchanger and Refrigeration Limited Registered Shs 144A Reg Smehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.