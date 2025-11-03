Krn Heat Exchanger and Refrigeration Aktie

ISIN: INE0Q3J01015

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Krn Heat Exchanger and Refrigeration zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Krn Heat Exchanger and Refrigeration äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,90 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,64 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 24,04 Prozent auf 1,13 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 911,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 12,10 INR im Vergleich zu 9,75 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 6,18 Milliarden INR, gegenüber 4,30 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
