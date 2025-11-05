Ausblick: Kronos Worldwide veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kronos Worldwide gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,060 USD gegenüber 0,620 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 472,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 484,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,030 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,750 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,86 Milliarden USD, gegenüber 1,89 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at