ISIN: INE08LI01020

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Krsnaa Diagnostics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Krsnaa Diagnostics wird am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 7,53 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 24,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 6,07 INR erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Krsnaa Diagnostics 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,11 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Krsnaa Diagnostics 1,86 Milliarden INR umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 36,01 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 24,04 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,41 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 7,17 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

