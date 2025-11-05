K'S HOLDINGS Aktie
Ausblick: KS legt Quartalsergebnis vor
KS wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 39,89 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 35,39 JPY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 1,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 200,60 Milliarden JPY gegenüber 198,32 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 78,54 JPY, gegenüber 57,08 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 749,63 Milliarden JPY im Vergleich zu 738,02 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
