Ausblick: KT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KT gibt am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,532 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei KT noch ein Gewinn pro Aktie von 0,540 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,53 Prozent auf 4,88 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 19 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,58 USD je Aktie, gegenüber 0,700 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 19 Analysten durchschnittlich bei 19,88 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 19,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
