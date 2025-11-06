Ausblick: KT stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KT präsentiert am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1503,16 KRW aus. Im letzten Jahr hatte KT einen Gewinn von 1453,00 KRW je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 3,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6.896,95 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6.654,62 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7272,56 KRW, gegenüber 1908,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 28.012,90 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 26.431,20 Milliarden KRW generiert wurden.

Redaktion finanzen.at