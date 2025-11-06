Kubota Aktie

Kubota für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 911656 / ISIN: US5011732071

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Kubota stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kubota lädt am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,06 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 5,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,68 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Kubota für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,93 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,70 USD aus. Im Vorjahr waren 6,52 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 19,87 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 19,91 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

