WKN: 857751 / ISIN: JP3266400005

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Kubota stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Kubota wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 31,44 JPY. Im Vorjahresquartal waren 40,50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 726,96 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 698,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 139,37 JPY, gegenüber 197,61 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 2.944,82 Milliarden JPY im Vergleich zu 3.016,28 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

