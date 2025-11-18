Kulicke & Soffa Industries Aktie

WKN: 854118 / ISIN: US5012421013

18.11.2025 07:01:06

Ausblick: Kulicke Soffa Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kulicke Soffa Industries lädt am 19.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,221 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Kulicke Soffa Industries mit einem Umsatz von insgesamt 170,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 181,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,23 Prozent verringert.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,141 USD je Aktie, gegenüber -1,240 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 646,6 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 706,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

