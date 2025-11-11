Ausblick: Kuraray legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kuraray präsentiert am 12.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten schätzen, dass Kuraray für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 43,08 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 49,63 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Kuraray 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 213,05 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Kuraray 203,62 Milliarden JPY umsetzen können.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 102,23 JPY je Aktie, gegenüber 96,33 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 830,34 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 826,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at