KVH Industries Ing. Aktie
WKN: 901939 / ISIN: US4827381017
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: KVH Industries Ing gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
KVH Industries Ing äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass KVH Industries Ing im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,060 USD je Aktie gewesen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll KVH Industries Ing in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,55 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 28,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 29,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,010 USD im Vergleich zu -0,570 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 109,9 Millionen USD, gegenüber 113,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|KVH Industries Ing.
|6,02
|5,24%
