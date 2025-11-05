Ausblick: KVH Industries Ing gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KVH Industries Ing äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst schätzt, dass KVH Industries Ing im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,060 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll KVH Industries Ing in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,55 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 28,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 29,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,010 USD im Vergleich zu -0,570 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 109,9 Millionen USD, gegenüber 113,8 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at