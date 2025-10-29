Ausblick: Kweichow Moutai präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kweichow Moutai veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 16,54 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 15,23 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 41,41 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 4,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Kweichow Moutai einen Umsatz von 39,67 Milliarden CNY eingefahren.

Der Ausblick von 33 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 74,42 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 68,64 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 31 Analysten auf durchschnittlich 188,77 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 147,64 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at