Ausblick: Kyocera informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kyocera wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,53 JPY. Im Vorjahresquartal waren -0,510 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Minus von 0,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 496,26 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 499,72 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 69,98 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 17,11 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.981,77 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 2.014,45 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at