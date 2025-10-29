Kyocera CorpShs American Deposit.Receipts Repr.1 Ord.Sh Aktie
WKN: 865545 / ISIN: US5015562037
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Kyocera öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Kyocera öffnet am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten schätzen, dass Kyocera für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,077 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,20 Prozent auf 3,34 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,469 USD aus. Im Vorjahr waren 0,110 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 13,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kyocera CorpShs American Deposit.Receipts Repr.1 Ord.Shmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: Kyocera öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Kyocera präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Kyocera gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
15.07.25