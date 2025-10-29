Ausblick: Kyocera öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kyocera öffnet am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten schätzen, dass Kyocera für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,077 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,000 USD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,20 Prozent auf 3,34 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,469 USD aus. Im Vorjahr waren 0,110 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 13,27 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at