Ausblick: KYUDENKO verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KYUDENKO wird am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 97,30 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte KYUDENKO noch 76,49 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll KYUDENKO in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,00 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 115,47 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 112,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 489,59 JPY, gegenüber 408,36 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 492,64 Milliarden JPY im Vergleich zu 473,95 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at