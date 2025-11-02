Ausblick: L B Foster zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

L B Foster präsentiert am 03.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,610 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 81,35 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,27 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 153,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 11,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,18 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,89 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 540,8 Millionen USD, gegenüber 530,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at