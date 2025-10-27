Ausblick: Labcorp zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Labcorp stellt am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,13 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Labcorp 2,00 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Labcorp im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,56 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,46 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 19 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,32 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,84 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 14,01 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,01 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at