Ausblick: Labrador Iron Ore Royalty stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Labrador Iron Ore Royalty wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,705 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Labrador Iron Ore Royalty noch ein Gewinn pro Aktie von 0,530 CAD in den Büchern gestanden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 5,44 Prozent auf 39,6 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,12 CAD im Vergleich zu 2,73 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 201,5 Millionen CAD, gegenüber 207,5 Millionen CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at