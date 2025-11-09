ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Laird Superfood Aktie

WKN DE: A2QC1X / ISIN: US50736T1025

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Laird Superfood gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Laird Superfood wird am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,043 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Laird Superfood noch ein Verlust pro Aktie von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 19,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 14,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 11,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,147 USD, gegenüber -0,180 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 52,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 43,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

