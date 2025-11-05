Lantheus Holdings Aktie
WKN DE: A117UE / ISIN: US5165441032
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Lantheus zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Lantheus wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,27 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Lantheus ein EPS von 1,79 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 364,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 3,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lantheus einen Umsatz von 378,7 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,63 USD, gegenüber 4,36 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 1,48 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,53 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
