Ausblick: Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) wird am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,187 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Laobaixing Pharmacy Chain Joint Stock Company (A) ein EPS von 0,170 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 4,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,51 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,27 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,910 CNY im Vergleich zu 0,680 CNY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 22,73 Milliarden CNY, gegenüber 22,30 Milliarden CNY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at