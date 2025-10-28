Ausblick: Larsen Toubro legt Quartalsergebnis vor

Larsen Toubro wird am 29.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,324 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,290 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Larsen Toubro nach den Prognosen von 14 Analysten 7,93 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,35 Milliarden USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 25 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,29 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 30 Analysten auf durchschnittlich 33,79 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 30,21 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at