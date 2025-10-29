Ausblick: Laureate Education A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Laureate Education A lädt am 30.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,281 USD je Aktie gegenüber 0,560 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 368,6 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 384,1 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,64 USD, gegenüber 1,92 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,64 Milliarden USD im Vergleich zu 1,57 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

