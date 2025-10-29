Ausblick: Lawson Products legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lawson Products wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,273 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Lawson Products ein EPS von 0,460 USD je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 468,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Lawson Products für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 501,5 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,627 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,97 Milliarden USD, gegenüber 1,80 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at