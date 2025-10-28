Ausblick: Laxmi Organic Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Laxmi Organic Industries äußert sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,400 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,01 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Laxmi Organic Industries in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,76 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 7,11 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 7,71 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,27 INR, während im vorherigen Jahr noch 4,10 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,27 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 29,77 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at