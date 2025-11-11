Ausblick: Legend Biotech stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Legend Biotech veröffentlicht am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass Legend Biotech im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,073 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,700 USD je Aktie gewesen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 71,29 Prozent auf 274,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 160,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,651 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,960 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,03 Milliarden USD, gegenüber 627,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at