Ausblick: Lemonsoft öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lemonsoft wird am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,098 EUR gegenüber 0,090 EUR im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,3 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,3 Millionen EUR aus.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,233 EUR, gegenüber 0,220 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 30,0 Millionen EUR im Vergleich zu 28,9 Millionen EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at