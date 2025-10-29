LendingTree Aktie
WKN DE: A12HU0 / ISIN: US52603B1070
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: LendingTree öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
LendingTree lässt sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird LendingTree die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,699 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -4,340 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,77 Prozent auf 278,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte LendingTree noch 260,8 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,972 USD, während im vorherigen Jahr noch -3,140 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,03 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 900,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
