Ausblick: LendingTree zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

LendingTree präsentiert in der am 27.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass LendingTree für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,054 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,810 USD je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 136,8 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 32,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 202,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -10,451 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -14,690 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 676,0 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 985,0 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at