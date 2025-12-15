Ausblick: Lennar B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lennar B stellt am 16.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 15 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,20 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Lennar B 4,06 USD je Aktie erwirtschaftet.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 10,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 10,02 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,99 Milliarden USD aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,27 USD, gegenüber 14,31 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 33,97 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 35,48 Milliarden USD generiert wurden.

