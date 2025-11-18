Ausblick: Lenovo Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Lenovo Group lässt sich am 19.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lenovo Group die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten schätzen, dass Lenovo Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,587 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,580 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Lenovo Group nach den Prognosen von 9 Analysten 20,09 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,86 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,56 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,26 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 26 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 77,35 Milliarden USD, gegenüber 69,09 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at