Leonardo DRS Aktie
WKN DE: A2QQ8Z / ISIN: US52661A1088
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Leonardo DRS stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Leonardo DRS wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,278 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 924,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 13,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Leonardo DRS einen Umsatz von 812,0 Millionen USD eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD, gegenüber 0,800 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 3,58 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,23 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
