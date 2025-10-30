Ausblick: LG Chem legt Quartalsergebnis vor

LG Chem wird am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4741,49 KRW je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 7004,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 15,76 Prozent auf 10.673,05 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte LG Chem noch 12.670,40 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1614,85 KRW im Vergleich zu -8826,000 KRW im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 23 Analysten durchschnittlich bei 45.627,24 Milliarden KRW, gegenüber 48.916,10 Milliarden KRW ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at