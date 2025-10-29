Ausblick: LG CNS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

LG CNS lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1198,82 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 1,46 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1216,60 KRW je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 5,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1.524,23 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1.438,38 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4340,67 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3762,28 KRW je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 6.342,28 Milliarden KRW aus im Gegensatz zu 5.982,63 Milliarden KRW Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at