Ausblick: LG Display legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

LG Display wird am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 373,71 KRW aus. Im letzten Jahr hatte LG Display einen Verlust von -710,000 KRW je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 6.806,23 Milliarden KRW – ein Minus von 0,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem LG Display 6.821,30 Milliarden KRW erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 15 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2224,10 KRW prognostiziert. Im Vorjahr waren es -5438,000 KRW je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 25.584,99 Milliarden KRW umgesetzt werden sollen, gegenüber 26.615,35 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at