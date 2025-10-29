Ausblick: LG ENERGY SOLUTION gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LG ENERGY SOLUTION wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 651,24 KRW. Das entspräche einem Zuwachs von 14,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 569,00 KRW erwirtschaftet wurden.

20 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 18,25 Prozent auf 5.622,62 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.877,84 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 26 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 571,93 KRW je Aktie, gegenüber -4354,000 KRW je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 27 Analysten durchschnittlich auf 23.463,55 Milliarden KRW fest. Im Vorjahr waren noch 25.619,59 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at