MÄRKTE ASIEN/Keine klare Richtung vor Fed-Zinsentscheidung

DOW JONES--Keine einheitliche Tendenz haben die asiatischen Aktienmärkten zu Wochenbeginn gezeigt. Teilnehmer sprachen von einem insgesamt abwartenden Handel im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Anzeichen einer nachlassenden Konjunkturdynamik in den USA, einschließlich schwächerer Beschäftigungsindikatoren, hätten die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte auf etwa 85 Prozent erhöht, was die Hoffnung stärke, dass niedrigere Kreditkosten das globale Wachstum und die Aktienmärkte unterstützen werden, hieß es.

Jedoch wird der Optimismus durch Vorsicht gedämpft, da einige Fed-Mitglieder signalisiert haben, dass eine Zinssenkung im Dezember alles andere als sicher sei. Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, hatte betont, dass die bevorstehende Entscheidung "keineswegs eine ausgemachte Sache ist".

Das deutlichste Plus verzeichnete der Kospi in Seoul, für den es um 1,3 Prozent nach oben ging. Der Shanghai-Composite gewann 0,5 Prozent, während der Hang-Seng-Index im späten Handel um 1,2 Prozent nachgab. Chinas Exporte sind im November stärker gestiegen als erwartet und haben sich von dem Rückgang im Oktober erholt. Zudem hat Chinas oberste Führung zugesagt, das Wachstum stärker zu unterstützen. Sie bekräftigte zudem, die Binnennachfrage mit Blick auf die wirtschaftliche Sicherheit ankurbeln zu wollen.

Nach Aussage der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua haben Mitglieder des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas bei einem Treffen erklärt, dass sie im nächsten Jahr weitere unterstützende Maßnahmen einführen würden. Sie gelobten demnach, weiterhin eine "proaktivere" Fiskalpolitik umzusetzen und eine "moderat lockere" Geldpolitik beizubehalten.

Der Nikkei-225 in Tokio erholte sich von zwischenzeitlichen Abgaben und schloss 0,2 Prozent höher bei 50.582 Punkten. Die japanische Wirtschaft schrumpfte im vergangenen Quartal stärker als zunächst angenommen, wie aus der Revision des Bruttoinlandsprodukt (BIP) hervorging. Dies werde aber voraussichtlich die Erwartungen, dass die Bank of Japan die Zinsen erhöhen werde, nicht ändern, so Teilnehmer. Das BIP schrumpfte im Zeitraum von Juli bis September zum ersten Mal seit sechs Quartalen. Das reale BIP sank im dritten Quartal auf Jahresbasis um 2,3 Prozent, was stärker ist als der zunächst genannte Rückgang von 1,8 Prozent.

"Die Revision des BIP bestätigt, dass die Wirtschaft unter Druck steht", sagte Stefan Angrick, Ökonom bei Moody's Analytics. "Exporte und Fabrikproduktion gehen zurück, da höhere US-Zölle die Hersteller belasten. Die Inflation übersteigt weiterhin die Löhne, und die Regierung zögert bei großen Investitionen, was dazu führt, dass die inländische Nachfrage nicht in der Lage ist, die Lücke zu schließen", ergänzte er.

In Sydney schloss der S&P/ASX-200 mit einem Minus von 0,1 Prozent. Hier herrschte Zurückhaltung im Vorfeld der Zinsenscheidung der Reserve Bank of Australia (RBA) am Dienstag. Es wird erwartet, dass die RBA den Leitzins unverändert lässt, jedoch möglicherweise falkenhafte Kommentare im Vorfeld möglicher Zinserhöhungen im Jahr 2026 abgibt.

Bei den Einzelwerten gewannen die Aktien von LG Energy in Seoul 6,0 Prozent. Der Elektronik-Konzern hat einen Milliarden-Dollar-Deal mit der Mercedes-Benz Group über die Lieferung von Batterien für Elektrofahrzeuge bekannt gegeben. Dieser habe ein Volumen von 1,4 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen soll den deutschen Autohersteller von März 2028 bis Juni 2035 in Europa und Nordamerika im E-Auto-Bereich mit Batterien versorgen.

===

INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 8.624,40 -0,1% +5,8% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 50.581,94 +0,2% +26,6% 07:00

Kospi (Seoul) 4.154,85 +1,3% +73,2% 07:30

Shanghai-Comp. 3.924,08 +0,5% +16,4% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 25.783,71 -1,2% +29,9% 09:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 08:44 % YTD

EUR/USD 1,1660 0,1 1,1646 1,1667 +12,2%

EUR/JPY 181,01 0,1 180,79 180,26 +11,0%

EUR/GBP 0,8748 0,1 0,8735 0,8737 +5,5%

GBP/USD 1,3329 -0,0 1,3331 1,3353 +6,6%

USD/JPY 155,24 0,0 155,24 154,51 -1,2%

USD/KRW 1.467,86 -0,4 1.473,81 1.468,41 -0,1%

USD/CNY 7,0788 0,0 7,0787 7,0724 -1,8%

USD/CNH 7,0684 -0,0 7,0688 7,0662 -3,6%

USD/HKD 7,7814 -0,0 7,7848 7,7839 +0,2%

AUD/USD 0,6640 0,1 0,6634 0,6625 +7,4%

NZD/USD 0,5781 0,1 0,5778 0,5777 +3,2%

BTC/USD 91.791,00 2,3 89.704,60 92.357,00 -5,5%

ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 60,21 60,08 +0,2% +0,13 -16,4%

Brent/ICE 63,89 63,75 +0,2% +0,14 -14,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.211,99 4.197,94 +0,3% +14,05 +60,0%

Silber 58,36 58,3405 +0,0% +0,02 +102,0%

Platin 1.421,26 1.410,72 +0,7% +10,54 +61,4%

Kupfer 5,36 5,38 -0,5% -0,03 +30,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

