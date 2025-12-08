Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

Daimler Aktie

Daimler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lieferung von Batterien 08.12.2025 07:13:41

LG Energy Solution gewinnt Mercedes-Benz als Großkunden - Aktie zieht an

LG Energy Solution gewinnt Mercedes-Benz als Großkunden - Aktie zieht an

Die Aktie von LG Energy Solution ist deutlich gestiegen, nachdem der Elektronikkonzern einem Milliarden-Dollar-Deal mit der Mercedes-Benz Group über die Lieferung von Batterien für Elektrofahrzeuge veröffentlicht hat.

Die Aktie des südkoreanischen Herstellers von EV-Batterien stand letztlich um 5,52 Prozent im Plus bei 449.500 Won, nachdem sie am Montagmorgen in Seoul um fast 7 Prozent gestiegen war. Der Leitindex Kospi notierte 0,3 Prozent fester.

Am frühen Morgen gab LG Energy Solution einen Auftrag im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar bekannt. Das Unternehmen soll den deutschen Autohersteller Mercedes-Benz von März 2028 bis Juni 2035 in Europa und Nordamerika im E-Auto-Bereich mit Batterien versorgen. Der Auftragswert entspricht etwa 8 Prozent des Jahresumsatzes des südkoreanischen Batterieherstellers im Jahr 2024.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 00:49 ET (05:49 GMT)

Von Kwanwoo Jun

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Mercedes-Benz meldet Gewinneinbruch - höhere Marge in Q3 - Aktie sehr stark

Bildquelle: Kittyfly / Shutterstock.com

Nachrichten zu Daimler AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1 Shmehr Nachrichten