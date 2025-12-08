Daimler Aktie
WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073
|Lieferung von Batterien
|
08.12.2025 07:13:41
LG Energy Solution gewinnt Mercedes-Benz als Großkunden - Aktie zieht an
Die Aktie des südkoreanischen Herstellers von EV-Batterien stand letztlich um 5,52 Prozent im Plus bei 449.500 Won, nachdem sie am Montagmorgen in Seoul um fast 7 Prozent gestiegen war. Der Leitindex Kospi notierte 0,3 Prozent fester.
Am frühen Morgen gab LG Energy Solution einen Auftrag im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar bekannt. Das Unternehmen soll den deutschen Autohersteller Mercedes-Benz von März 2028 bis Juni 2035 in Europa und Nordamerika im E-Auto-Bereich mit Batterien versorgen. Der Auftragswert entspricht etwa 8 Prozent des Jahresumsatzes des südkoreanischen Batterieherstellers im Jahr 2024.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/cbr
(END) Dow Jones Newswires
December 08, 2025 00:49 ET (05:49 GMT)
Von Kwanwoo Jun
DOW JONES
