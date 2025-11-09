ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

LG Household & Health Care Aktie

WKN: 658919 / ISIN: KR7051900009

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: LG Household Health Care öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LG Household Health Care wird am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2463,14 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei LG Household Health Care noch ein Gewinn pro Aktie von 4044,00 KRW in den Büchern gestanden.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1.629,08 Milliarden KRW gegenüber 1.713,63 Milliarden KRW im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,93 Prozent.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11138,83 KRW, gegenüber 11281,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 6.566,90 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 6.811,92 Milliarden KRW generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

