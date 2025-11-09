LG Household & Health Care Aktie
WKN: 658919 / ISIN: KR7051900009
|
09.11.2025 07:01:06
Ausblick: LG Household Health Care öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
LG Household Health Care wird am 10.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2463,14 KRW je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei LG Household Health Care noch ein Gewinn pro Aktie von 4044,00 KRW in den Büchern gestanden.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1.629,08 Milliarden KRW gegenüber 1.713,63 Milliarden KRW im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,93 Prozent.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11138,83 KRW, gegenüber 11281,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 6.566,90 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 6.811,92 Milliarden KRW generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LG Household & Health Care Ltdmehr Nachrichten
|
09.11.25
|Ausblick: LG Household Health Care öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.10.25
|Erste Schätzungen: LG Household Health Care legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: LG Household Health Care vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu LG Household & Health Care Ltdmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|LG Household & Health Care Ltd
|289 000,00
|1,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerShutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich den Handel am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt werden ebenso wieder mutiger. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.